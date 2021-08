Mutirão encerra com aplicação de 2,3 mil doses de vacina em Iranduba, no Amazonas

Manaus/AM - O mutirão do Vacina Amazonas aplicou 2.340 doses de vacina contra a Covid-19 em Iranduba, interior do Amazonas, neste sábado (21). Na mobilização, foram vacinados 2.132 adolescentes de 12 a 17 anos com a primeira dose do imunizante e 208 pessoas a partir de 18 anos.

O prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, agradeceu ao Governo do Estado pela realização da força-tarefa de vacinação no município. “Com a vacinação teremos a oportunidade de alavancar a economia da nossa cidade. Gostaria de agradecer a toda equipe do Governo que se propôs a trazer esse benefício ao município de Iranduba, que é imunizar nossos Irandubenses”, afirmou.

O mutirão iniciou às 8h e encerrou às 17h. Ao todo, foram montados três postos de vacinação distribuídos pela cidade: na Praça dos Três Poderes, na modalidade drive-thru, e nas Escolas Estaduais Isaías Vasconcelos e Senador João Bosco, no Cacau Pirêra, para atendimento de pedestres.

Vacina Amazonas

Iranduba foi o primeiro município do interior do Estado a receber o mutirão da campanha para acelerar a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Ao todo, já são 18 edições do mutirão Vacina Amazonas realizado pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras municipais.