Manaus/AM - Uma multidão lotou a Orla do município de Humaitá, no interior do Amazonas, durante o show do cantor sertanejo Murilo Huff, na madrugada desta segunda-feira (16). Ele agitou o público com grandes sucessos de sua carreira com os hits 'Esse barulho' e 'Uma Ex'.

Murilo Huff leva multidão durante show no aniversário de Humaitá, no Amazonas

Esse foi o primeiro show do cantor no Amazonas e, nas redes sociais, Huff agradeceu o público: "recepção incrível na nossa chegada", escreveu ele.

Murilo Huff compõe desde 2015, mas só em 2018 estreou em carreira solo e conquistou o público ao gravar a música "Dois Enganados", com Marília Mendonça, com quem manteve um relacionamento. Ele é pai do pequeno Léo, de 2 anos, com a cantora 'Rainha da Sofrência'.