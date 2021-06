Municípios da região metropolitana de Manaus irão vacinar maiores de 30 no sábado

Manaus/AM - O Governo do Estado, em parceria com as prefeituras de Manacapuru e Novo Airão, realizará um mutirão para acelerar a vacinação nas duas cidades. A grande mobilização da campanha "Vacina Amazonas" será no sábado (19) e vai alcançar a população acima de 30 anos.

Serão vacinadas contra a Covid-19 pessoas acima de 30 sem comorbidades. A ação ocorrerá, simultaneamente, entre 8h e 17h. O público que comparecer aos locais de vacinação deve levar documento pessoal original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Mais de 200 servidores de diversas secretarias do Governo do Amazonas estão envolvidos nesta ação. São equipes de vacinadores, técnicos para triagem, cadastramento e apoio logístico, além daqueles que terão a atribuição de fazer o transporte, fornecer alimentação das equipes e garantir a segurança da ação nos municípios.

Em Manacapuru, três pontos de vacinação farão parte da grande ação do “Vacina Amazonas”. Um deles é o 9º Batalhão de Polícia Militar, que vai funcionar em sistema drive-thru. Também haverá vacinação no Serviço Social do Comércio (Sesc) e no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva. Ao todo, serão montados 17 postos de vacinação, distribuídos nesses três locais.

Já em Novo Airão, serão quatro postos na praça Hugo Carlos Frederico (a praça dos Dinossauros). E a ação será executada exclusivamente pelos profissionais do município.

Avanço - A vacinação contra a Covid-19 no Amazonas avança nos municípios do interior, com a aplicação de doses em grupos de novas faixas etárias e dos grupos prioritários, nesta segunda quinzena do mês. Os municípios estão realizando mobilizações para a aceleração da imunização da população.

O município de Itapiranga (a 227 quilômetros da capital), por exemplo, lidera o ranking do vacinômetro da FVS-AM, com a aplicação da primeira dose de toda a população dos grupos prioritários, iniciando na próxima quinta-feira (17) a vacinação de gestantes e puérperas, e da população de acima dos 35 anos sem comorbidades. O município já aplicou 10.070 doses, sendo 7.612 de primeira dose e 2.458 de segunda dose.

Outros municípios iniciaram a vacinação de pessoas abaixo dos 30 anos, como é o caso de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), que já realiza a vacinação de pessoas com mais de 20 anos; Lábrea (distante 702 quilômetros da capital), que iniciou, nesta quarta-feira (16), a vacinação da população de 30 a 39 sem comorbidades e de pessoas de 18 a 29 com comorbidades; e Barcelos, Coari e Parintins, distantes 399, 363 e 369 quilômetros da capital, respectivamente, realizam a vacinação de pessoas de 30 a 39 anos nesta semana.