Municípios com baixa cobertura vacinal recebem visita técnica da Saúde no Amazonas

Manaus/AM - Mais sete municípios prioritários com cobertura vacinal de até 50% contra Covid-19 recebem, até sexta-feira (25), visitas de técnicos do Governo do Amazonas com o objetivo de fortalecer as ações de controle à infecção e ampliação da cobertura vacinal contra o novo coronavírus.

As equipes são formadas por profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Os profissionais seguem, desde segunda-feira (20), para Codajás, Barcelos, Pauini, Amaturá, Lábrea, Anamã e Boca do Acre. “São municípios que necessitam de suporte para ampliação da cobertura vacinal. Então, contribuímos também com ações já implementadas”, afirmou a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Os municípios foram detectados após monitoramento da FVS-RCP acerca da cobertura vacinal em todo Estado, mais especificamente, no interior do Estado que enfrentam dificuldades como acesso difícil à internet, ocasionando acúmulo de fichas de identificação de vacinados pendentes para digitação.

Somente em São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), um dos municípios visitados, de 7 a 16 de fevereiro, as equipes detectaram 16 mil fichas de aplicação de vacina contra Covid-19 por inserir em sistema oficial do Ministério da Saúde para notificação de vacinação.

“Foi montada uma força-tarefa no município para acelerar o processo de inserção dos dados em sistema. Toda essa ação está sendo monitorada pela equipe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP. O objetivo é que se tenha um cenário real de doses aplicadas”, acrescentou Tatyana.

Cronograma – São 35 municípios prioritários com cobertura vacinal contra Covid-19 em até 50% que estão recebendo técnicos da SES-AM e da FVS-RCP.

De 7 a 16 de fevereiro, receberam as visitas técnicas da FVS-RCP e da SES-AM os municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Coari, São Paulo de Olivença, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Atalaia do Norte, Ipixuna e Guajará. Essa segunda equipe técnica segue, de 20 a 25 de fevereiro, até Codajás, Barcelos, Pauini, Amaturá, Lábrea, Anamã e Boca do Acre.

Em março, serão visitados os municípios de Alvarães, Anori, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Envira, Humaitá, Iranduba, Itamarati, Japurá, Beruri, Manacapuru, Manaquiri, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Uarini.