Multa por falta de exame toxicológico começa valer nesta hoje no Amazonas

Manaus/AM - Motoristas profissionais com CNH das categorias C, D e E com vencimento entre março e junho deste ano que não realizarem o exame toxicológico no prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) podem ser multados, a partir desta quinta-feira (1º), em R$ 1.467,35.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox), cerca de 115 mil motoristas com CNH dessas categorias não realizaram o exame toxicológico periódico.

Caso seja flagrado sem o comprovante do teste, o condutor pode levar a chamada "multa de balcão", mais sete pontos na carteira e suspensão do direito de dirigir por três meses.

Essas penalidade foram estabelecidas pela "Nova Lei de Trânsito", que traz mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em vigor desde abril. Agora, o exame deve ser feito por motoristas com CNH C, D ou E e idade inferior a 70 anos a cada dois anos e seis meses (contados a partir da data da emissão ou da renovação da carteira de motorista).

O exame também é obrigatório em teste pré-admissional e de desligamento de motoristas profissionais contratados via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).