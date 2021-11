Mulheres empreendedoras do agronegócio no AM é tema de encontro em Manaus

Para promover a participação feminina no setor primário do Amazonas e, ao mesmo tempo, ampliar o debate, a troca de experiências e informações na área, empresárias, criadoras rurais e profissionais do Estado participam no próximo dia 8 de novembro, a partir das 15h, da Roda de Conversa “Mulheres Empreendedoras do Agronegócio”, iniciativa promovida pela Universidade Nilton Lins.

O evento é gratuito e acontece no campus da instituição no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus, com a participação da superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/AM), Jeyn's Alves; da empreendedora do ramo alimentício, Cristina Pessoa Duarte, e da pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade, Cleuciliz Santana.

Além de ser uma introdução para a quinta edição da Feira de Agronegócios da Nilton Lins, que acontece entre os dias 10 a 14 de novembro, o encontro irá apresentar a força, a importância social e econômica feminina cada vez maior no setor.

“Por todo o Estado temos mulheres atuando no campo, desde pequenas lavouras e cooperativas de produtoras à pesquisadoras e empresárias que tem se destacado ao longo dos anos em suas atividades com iniciativas importantes que devem ser valorizadas e fortalecidas”, afirmou a professora Janaína Braga, coordenadora-geral da Feira de Agronegócios.

Ainda de acordo com ela, tal evolução da atuação feminina no setor primário amazonense pode ser atestada também no aumento de expositoras e empreendedoras que irão participar da feira. “Em comparação aos anos anteriores, o público irá conferir que a quantidade de mulheres neste segmento teve um aumento significativo”, acrescentou.

Agronegócios

Com a previsão de movimentar R$ 50 milhões em novos negócios no setor primário do Estado, a quinta edição da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins acontece nos dias 10 a 14 de novembro, em Manaus, com entrada gratuita e uma extensa programação cultural e acadêmica voltada para profissionais, empreendedores e a sociedade em geral.

Também faz parte da programação, diversos eventos que já se tornaram tradicionais nas edições anteriores e que agora voltam repaginados e com muitas novidades para o público, como os concursos de doce de leite, queijo coalho, leiteiro, competições equestres e leilões de animais.

A feira acontece em uma área ampla e aberta, na qual os visitantes terão acesso com apresentação da carteira de vacinação atualizada na entrada.

Em todo o espaço também serão observadas as normas estabelecidas pelos órgãos de segurança, saúde e vigilância sanitária quanto ao distanciamento e o uso obrigatório de máscaras. Totens com álcool em gel também estarão disponíveis em todo o evento.