Mulheres em vulnerabilidade ganham alimentos e kit higiene em Manaus

"Muitas pessoas perderam seus empregos durante a pandemia, muitas mulheres são chefes de família, ou precisam se submeter a violência doméstica para que os maridos continuem colocando alimento na mesa para que os filhos tenham o que comer. Nossa ação é importante e cada de vez mais conseguimos apoio para poder ajudar com o mínimo, que é ter uma refeição", disparou Regina Ramos, fundadora do instituto.

Manaus/AM - Mais de 100 famílias foram contempladas neste sábado (20), só no bairro do Japiim, na Zona Sul de Manaus, com cestas básicas e materiais de limpeza.

