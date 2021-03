Delegacia-Geral da PC tem 4 cotados após aposentadoria de Emília Ferraz

Primeira mulher a comandar a Polícia Civil do Amazonas, a delegada de carreira Emília Ferraz Carvalho Moreira é formada em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Possui especialização em Segurança Pública, pela Universidade Nilton Lins e mestrado também em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Natural de Teresina, no Piauí, Emília Ferraz ingressou na instituição em dezembro de 2001, após aprovação em concurso público.

Manaus/AM - A aposentadoria de Emília Ferraz Carvalho Moreira, do cargo de Delegada-Geral da Polícia Civil do Amazonas, foi anunciada nesta semana.

