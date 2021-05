Mulheres apresentam maior risco de morte por Covid-19 no Amazonas, diz FVS

Manaus/AM - As mulheres hospitalizadas apresentam o maior risco de evolução para óbito por Covid-19, segundo levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) divulgo nesta segunda-feira (03). Segundo o levantamento do órgão, cerca de 43.5% das mulheres internadas na rede hospitalar evoluíram para o óbito, contra 39% de risco para os homens.

De acordo com o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, o risco de evoluir para óbito em mulheres aumenta com a idade. “Entre os pacientes hospitalizados por Covid-19, tiveram maior risco de evolução para óbito aqueles que apresentavam doenças de base”, disse. Além disso, o risco de evolução para óbito foi de 58% maior entre os pacientes internados com Covid-19 que apresentavam alguma comorbidade. “Os cardiopatas, pacientes com diabetes, com pneumopatia ou doença hematológica apresentaram maior risco de evolução para óbito”, informou.

“Outro achado encontrado no levantamento é que os pacientes que fizeram uso de suporte ventilatório invasivo tiveram risco aumentado em 2,8 vezes de evoluírem para óbito por Covid-19”, disse o assessor da Sala de Situação de Saúde da FVS-AM, Daniel Barros.

A FVS-AM mantém atualizados 11 painéis de monitoramento epidemiológico no site institucional.