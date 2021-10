Mulher tenta dar golpe em amiga e as duas saem aos tapas em bar no Amazonas

Mas antes mesmo que ela conseguisse deixar o bar, a outra percebeu a situação e resolveu resolver as coisas no braço. Foi necessário chamar a polícia para apartar as duas.

Segundo populares, as amigas chegaram ao local juntas e estavam compartilhando as bebidas, até que uma delas ficou sem dinheiro e decidiu “sair de fininho deixando a conta para a outra pagar”.

Manaus/AM - Uma discussão em um bar fez duas mulheres saírem aos tapas na frente dos clientes na noite desse sábado (16), no Centro do município de Itacoatiara.

