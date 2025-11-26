   Compartilhe este texto
Nilton Lins

MPF articula com Governo criação de memorial para Bruno e Dom no Amazonas

Por Portal Do Holanda

26/11/2025 15h45 — em
Amazonas


Foto: Reprodução / Globo

Manaus/AM – O Ministério Público Federal (MPF) intensificou as tratativas com o Governo Federal para garantir a criação e manutenção de um espaço de memória em homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista britânico Dom Phillips, vítimas de homicídio há três anos na região do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas.

A iniciativa, conduzida pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), visa concretizar as medidas cautelares determinadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). O objetivo do MPF é assegurar o direito à memória, à verdade, e ao patrimônio cultural, além de reforçar a dignidade da pessoa humana e o direito à informação.

Para viabilizar o projeto e conservar as ações já iniciadas, a PRDC está realizando uma série de reuniões e encontros virtuais com diversos órgãos federais.

Recentemente, a procuradoria se reuniu com representantes do Ministério Público em Tabatinga, cidade que atende a região do Vale do Javari, para levantar informações essenciais. Novos encontros serão realizados para discutir os detalhes técnicos da criação e manutenção desse espaço pelo Estado brasileiro, com a posterior participação dos familiares das vítimas.

Bruno Pereira e Dom Phillips foram brutalmente assassinados em 5 de junho de 2022, nas proximidades da Terra Indígena Vale do Javari, em Atalaia do Norte (AM). A região é uma das maiores reservas de indígenas em isolamento voluntário do mundo.

Dom Phillips era um jornalista inglês, colaborador do The Guardian, com mais de 15 anos de experiência no Brasil. Ele estava na região entrevistando indígenas e ribeirinhos para um livro sobre a preservação da Amazônia, com foco na denúncia de crimes ambientais.

Bruno Pereira era um renomado especialista em povos isolados da Funai (licenciado). No momento do crime, atuava como consultor da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e era alvo constante de ameaças devido à sua firme atuação contra a pesca, o garimpo e o extrativismo ilegal na área.

O crime ocorreu por motivo torpe e de forma cruel, e a atuação do MPF agora busca transformar o local do assassinato em um símbolo de resistência e lembrança da luta pela Amazônia e seus povos.

Bastidores da Política - Judiciário ativista trava o desenvolvimento da Amazônia Bastidores da Política
Judiciário ativista trava o desenvolvimento da Amazônia

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Reprodução

26/11/2025

Caso Benício: Hospital Santa Júlia afasta médica e técnica envolvida na morte de criança

Foto: Reprodução/Redes Sociais

26/11/2025

Conselho de Medicina investiga morte do menino Benício em hospital de Manaus

Bruno Freitas, pai de Benício - Foto: Neto Silva/Portal do Holanda

26/11/2025

'Meu filho expelia sangue pelo nariz e boca', diz pai após morte de Benício

Foto: Pixabay

26/11/2025

Especialista dá dicas para evitar golpes na Black Friday

26/11/2025

Vídeo mostra casa sendo destruída por incêndio no Mutirão

Chuva deve atingir todo o estado - Foto: Divulgação/INMET

26/11/2025

Amazonas recebe dois alertas de temporais violentos entre quarta e quinta-feira

26/11/2025

Vídeo: Remoção de jacaré na Lagoa do Japiim causa indignação entre moradores

Foto: Reprodução

26/11/2025

Seis banhistas ficam feridos em novo ataque de piranhas em balneário em Manacapuru

Foto: Divulgação

26/11/2025

Prefeitura de Manaus leiloa veículos e equipamentos

Benício morreu na unidade - Foto: Divulgação

26/11/2025

Caso Benício: Santa Júlia nega envolvimento de coordenador pediátrico na morte do menino

Foto: João Risi/MS

26/11/2025

Manaus passará a oferecer Implanon a partir de janeiro 2026

26/11/2025

Águas de Manaus deixa sete bairros desabastecidos após vazamento em tubulação

Benício, 6 anos - Foto: Divulgação

26/11/2025

Caso Benício: pais questionaram aplicação de adrenalina na veia antes da morte do filho em hospital

26/11/2025

Vazamento alaga Av. Cosme Ferreira e deixa trânsito caótico

26/11/2025

AO VIVO: Veja o que foi destaque nas últimas horas no nosso giro de notícia

Manutenção - Foto: Divulgação

26/11/2025

Flores, Compensa e mais; saiba onde faltará energia nesta quarta-feira

Foto: Reprodução

25/11/2025

"Meu coração está queimando", diz criança antes de morrer em Manaus; pais denunciam hospital

Foto: Pixabay/Ilustrativa

25/11/2025

Prefeitura alega “furto de fiação” e “desvio” após feira do Japiinlândia ficar sem energia

Foto: Divulgação

25/11/2025

TJAM lança nova cartilha com orientações para compras seguras na Black Friday

Foto: Divulgação/Aleam

25/11/2025

Presidente da Aleam lança programação contra a violência e destaca avanços legislativos

Foto: Divulgação

25/11/2025

Ventos fortes e raios: Manaus fica em estado de atenção devido às chuvas

Foto: Divulgação

25/11/2025

Uso de delegacias como presídios no Amazonas é alvo de ação no STF

Foto: Portal do Holanda

25/11/2025

Chuva torrencial e relâmpagos atingem Manaus nesta terça-feira

Foto: Divulgação

25/11/2025

Presidente do TJAM diz que comarcas podem fechar sem aumento no duodécimo

Imagem mostra juíza Maria da Graça Giulietta Cardoso Carvalho, durante a leitura da sentença, em plenário / Foto: Marcus Phillipe

25/11/2025

Em julgamento, homem que atropelou ex na Compensa diz que “perdeu a cabeça”

Foto: Divulgação

25/11/2025

Vagas para PCDs e mais: Sine Amazonas oferta 144 oportunidades de emprego nesta quarta

Foto: Divulgação

25/11/2025

Sesc abre mais de 800 vagas gratuitas para EJA no Amazonas

Foto: Divulgação

25/11/2025

Hemodoador: Plataforma virtual facilita acesso dos doadores de sangue no Amazonas

Foto: Divulgação

25/11/2025

Sine Manaus oferece 578 vagas em várias áreas; veja como participar


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!