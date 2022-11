MP investiga obra de creche em terreno com risco de desabar no Amazonas

Manaus/AM - A construção de uma creche pré-escola em Itamarati está sendo alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas (MPAM), após denúncia anônima apontar riscos de desabamento de barranco, com a obra sendo realizada em local inadequado. A construção no valor de R$ 3,5 milhões é realizada com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“Aparentemente, houve um erro de planejamento na escolha da área e falhas em laudo de engenharia que atestou a segurança do local. Assim, a ideia é verificar como foi feito o planejamento da obra e cobrar da Prefeitura soluções para o problema, em especial, planos para conter o barranco, bem como responsabilizar eventuais responsáveis pelas falhas na obra”, esclareceu o promotor de Justiça Caio Barros, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Itamarati.

O promotor de Justiça oficiou à Prefeitura requisitando cópia do procedimento licitatório, bem como do Projeto Básico e do Laudo de Engenharia que atestou a viabilidade técnica para construção no local, no prazo de dez dias.