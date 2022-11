Conselheiro Mario de Mello recebe medalha de Ouro da Cidade de Manaus

O conselheiro Mario de Mello, coordenador da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), recebeu nessa quarta-feira (9), a medalha de Ouro da Cidade de Manaus. A homenagem foi concedida pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis, em propositura do vereador Luís Mitoso.

Em sessão solene realizada no plenário da CMM, o coordenador-geral da ECP, conselheiro Mario de Mello, foi homenageado pelos vereadores presentes em virtude dos relevantes serviços prestados à sociedade manauara.

“Fico muito lisonjeado pela homenagem. Sem dúvidas, isso mostra que estamos no caminho certo na gestão pública. Ter esse reconhecimento vindo de um órgão importantíssimo, que é a Câmara Municipal de Manaus, torna tudo mais especial nesses anos de serviço público à cidade e ao estado do Amazonas”, destacou o homenageado, conselheiro Mario de Mello.

O autor da propositura, vereador Luís Mitoso, falou sobre o trabalho do conselheiro, e destacou também a atuação do TCE-AM como instituição.

“Essa casa reconhece no conselheiro Mario um profissional que tem contribuído com a nossa cidade, fiscalizando, informando e formando gestores, para juntos, legislativo e Tribunal de Contas, fazermos o melhor trabalho para nossa cidade”, destacou o vereador Luís Mitoso.

A vice-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheira Yara Lins dos Santos, que representou a Corte de Contas, e a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Fernanda Cantanhede, estiveram presentes na solenidade, entre outras autoridades.