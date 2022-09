MP diz que gastos com show da dupla Matheus e Kauan são 'estúpidos e excessivos' em Humaitá

Manaus/AM - O promotor Weslei Machado, representante do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) em Humaitá, considera “estúpidos e excessivos” os gastos de R$ 380 mil com o show da dupla Matheus e Kauan, contratados pelo prefeito Dedei Lobo e expediu recomendação para a suspensão dos pagamentos.

Em documento publicado no Diário Oficial do MP nesta sexta-feira (9), o promotor cita diversos problemas no município para considerar “ilegítimos” os gastos com a contratação da dupla para ser atração nacional na 13ª Exposição Agropecuária de Humaitá, marcado para o dia 23 de setembro.

Entre os problemas citados, o promotor relata que a Prefeitura de Humaitá está com pagamentos atrasados de verba alimentar para os servidores, está deixando crescer dívida com a Amazonas Energia, afirma que pneus de ambulâncias estão em péssimo estado, aparelho de raio-X está parado e que diversas ruas apresentam crateras para justificar que o município deveria destinar recursos para estes problemas e não para contratação de artistas.

Weslei Machado também cita dados de baixo Índice de Desenvolvimento Humano no município, também problemas com baixos números em saneamento básico e na educação.

“Como se pode entender razoável o desperdício de recursos públicos com a efetivação de uma festa, de algumas horas? Como que um Município com dados tão alarmantes e preocupantes em saneamento básico, em educação pode desperdiçar centenas de milhares de reais, só com o pagamento dos artistas nacionais, fora todos os demais custos inerentes à estrutura para essa espécie de atração? Será que não existem no próprio Estado do Amazonas cantores, bandas ou artistas que possam abrilhantar as festividades com um preço mais condizente com a situação do Município de Humaitá/AM?”, questiona o promotor.

Por fim, o promotor recomenda ao prefeito que se abstenha de realizar gastos com cantores nacionais, para que suspenda o contrato com a dupla Matheus e Kauan e que busque a devolução de recursos caso valores já tenham sido adiantados.