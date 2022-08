Mototaxista traía mulher há um ano com amiga da esposa em Presidente Figueiredo

Manaus/AM - A descoberta de uma traição movimentou a praça do município de Presidente Figueiredo na última terça-feira (16) após a esposa confrontar a amante, que até então era sua melhor amiga, na frente de várias pessoas que estavam no local.

A confusão foi divulgada na internet e viralizou nesta quarta-feira (18). A esposa contou através das redes sociais que o marido, que é mototaxista, e a melhor amiga estavam tendo um caso há mais de um ano dentro da própria casa. “Ela se fez de minha melhor amiga e ajudei ela como ninguém. Cheguei a emprestar minha mobília pra ela e simplesmente me pagou dessa forma. Descubro que minha melhor amiga tem um caso de mais de um ano com meu marido. Coloquei de baixo do meu teto pra não deixar na rua quando o marido dela descobriu uma traição dela”, contou.

A esposa só descobriu a traição ao flagrar vídeos íntimos da amiga no celular do marido. A mulher mostrou a tela do celular do marido repleta de vídeos eróticos da amante rebolando de fio dental.