Motoristas de 'Amarelinho' são presos por dirigirem sem CNH

Manaus/AM - Três homens foram flagrados dirigindo ônibus "Amarelinhos", na Zona norte de Manaus, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os casos foram identificados durante operação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), na noite desta sexta-feira (04), no bairro Cidade de Deus.

Ao todo, foram emitidos 134 autos de infração a motoristas por irregularidades, a maioria para condutores de motocicletas. Um homem foi preso e encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), após tentar subornar um policial, oferecendo a quantia de R$ 100 para ser liberado. A ação teve, ainda, 15 veículos removidos e encaminhados ao parqueamento do Detran. A fiscalização do Detran-AM foi realizada por meio do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

O coordenador-geral do Neot, Victor Mansur, explica que, durante o feriado prolongado, a fiscalização será intensificada. “Vamos fiscalizar nesse feriado as saídas da AM-010 e AM-070. No sábado estaremos com a Lei Seca, para coibir as infrações. Vamos trabalhar para trazer segurança aos condutores”, disse.

A fiscalização aos 'Amarelinhos' será intensificada, informou o secretário de segurança. Além da multa aplicada aos três flagrados dirigindo os ônibus sem habilitação, as empresas também serão notificadas e vão responder pela infração.