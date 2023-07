Motorista invade contramão e causa grave acidente na BR-174

Um outro vídeo mostra que o condutor do veículo de passeio estava bem após o ocorrido. O acidente só não foi mais grave por conta de o motorista do caminhão ter tentado desviar e evitar um choque frontal entre os veículos.

Manaus/AM - Um motorista de um veículo de passeio causou um grave acidente na BR-174 neste domingo (30). O acidente ocorreu no momento que o motorista tentou invadi a contramão para uma ultrapassagem. De acordo com testemunhas, ele chocou seu carro, modelo Palio, contra um caminhão.

