Motorista de carreta retira adesivo de Bolsonaro após ser parado em fiscalização do TRE em Manaus

Manaus/AM - O motorista de uma carreta de combustíveis de uma empresa particular precisou retirar o adesivo de propaganda política do presidente Jair Bolsonaro do veículo, após ser parado em uma fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), nesta segunda-feira (24) na Avenida das Torres, em Manaus.

Segundo o chefe de equipe de fiscalização externa do TRE, Dued Cavalcante, para o veículo, que estava com placa vermelha, trafegar com o adesivo, seria necessário a permissão do poder público.

Conforme Dued, a atitude contraria o artigo 37 da Lei 9.504/97. Com isso, o condutor foi orientado a recolher a carreta e remover todo o adesivo. O veículo estava transportando 59 mil litros de combustível a caminho de Roraima.

O não cumprimento da lei pode gerar multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil.