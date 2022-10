Menino de 11 anos morre após ser agredido por colega de escola no Amazonas

No sábado, o menino dormiu um pouco e ao acordar foi ajudado pelo tio a ir ao banheiro, onde acabou desmaiando. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas já chegou morto. Segundo o laudo do IML, a vítima teve edema cerebral, hemorragia craniana e traumatismo craniano.

A criança continuou se queixando de muitas dores e em conversa com o pai revelou que havia sido agredido por um colega de escola, que fazia parte do time e o ofendia com frequência.

