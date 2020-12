Mortes por covid-19 aumentaram cerca de 140% no Amazonas, diz Governo

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou hoje (24), um novo decreto para reforçar as medidas protetivas contra a Covid-19 no Amazonas. Durante o pronunciamento, Lima destacou que as mortes pela doença saltaram de 5 para 12 por dia no estado, nos últimos 35 dias. Esse número representa um aumento de aproximadamente 140%, na taxa de mortalidade.

Os casos de infecções também aumentaram consideravelmente, sobretudo entre os jovens: "Os mais afetados são pessoas entre 20 e 49 anos, mas os que têm acima de 60 anos são os que morrem mais, eles representam 73% das mortes. Isso significa que os mais jovens estão levando o vírus para dentro de casa", destaca Lima.

O governador destacou que está ampliando o número de leitos em hospitais da capital como o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e Delphina Aziz. Ele também afirma que o Amazonas deve receber nos próximos dias 40 respiradores e 100 monitores serão colocados nessa estrutura.

O decreto divulgado pelo Governo ainda há pouco começa a valer a partir do próximo dia 26 de dezembro e segue até o dia 10. Ele determina que o comércio não essencial só poderá funcionar por delivery e drive thru e com o horário limitado até às 21h.

Um comitê do Governo está reunido com representantes do comércio para avaliar a situação das classes, uma vez que nas últimas semanas, por conta das festas de fim de ano, o movimento nas lojas aumentou.

O decreto ainda está em produção e deve ser publicado oficialmente para divulgação na íntegra.