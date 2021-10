Morre Padre Humberto Guidotti, um dos precursores da luta pelos direitos humanos no Amazonas

Aqui, liderou no Amazonas lutas pelos direitos humanos, trabalhando inicialmente com a missionária Nadia Vettori, por cerca de oito anos junto aos hansenianos no que era chamado antigo leprosário de Manaus, na Colônia Antônio Aleixo.

Manaus/AM - Faleceu, nas primeiras horas desta segunda-feira (11), o padre Humberto Guidotti (80 anos), no seminário em Pistoia, na Itália, onde viveu seus últimos anos, depois de trabalhar por cerca de 30 anos no Brasil, entre Amazonas e Maranhão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.