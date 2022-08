Morre mãe da vice de Ricardo Nicolau e campanha é suspensa no Amazonas

Em nota, a coligação informou que Dona Delcenita faleceu aos 56 anos na manhã de hoje após uma parada cardiorrespiratória decorrente de complicações de um câncer. Por conta do ocorrido, as atividades de campanha de Nicolau e Cristiane, em todas as suas frentes, serão suspensas pelas próximas 24 horas.

