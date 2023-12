Morre desembargadora do Amazonas Marinildes Mendonça

A desembargadora aposentada Marinildes Costeira de Mendonça Lima morreu aos 83 anos neste sábado (2), em São Paulo. A informação foi divulgada para Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

Marinildes, que não teve a causa da morte informada, foi a a primeira mulher a assumir a presidência do Judiciário amazonense, ficando no comando da Corte Estadual entre os anos de 2002 e 2004, e ocupou, também, no ano de 1999, a vice-presidência do Poder Judiciário Estadual.

De 2000 a 2002 exerceu a titularidade da Corregedoria-geral de Justiça do Amazonas; foi a primeira juíza a exercer o cargo de corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e ocupou, também, a vice-presidência e a presidência da Corte Eleitoral.

A Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas lamentou a morte da desembargadora.

Ainda não há informações sobre o velório.