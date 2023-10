Morcegos são capturados em municípios com registros de ataques para controle da raiva no Amazonas

Entre os meses de junho e setembro de 2023, os quatro municípios do Amazonas que receberam a visita dos técnicos foram: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Coari e Presidente Figueiredo. Está prevista, para o mês de outubro, uma visita ao município de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus). Não houve registro de casos de raiva humana nessas cidades. Em caso de diagnóstico positivo, a FVS-RCP destaca que é de extrema importância a vacinação da população de cães e gatos.

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) realizou capturas de morcegos em mais quatro municípios do estado no último quadrimestre de 2023, como medida de controle da raiva. A atividade ocorreu por meio da Gerência de Zoonoses do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA) da Fundação.

