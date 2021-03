Moradores correm risco de morte após desabamento de parte de beco em Manaus

Manaus/AM - A forte chuva que caiu em Manaus no início da tarde desta segunda-feira (8), já causou muitos prejuízos, como acidentes e deslizamento de terra, que é o exemplo do Beco São Sebastião, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Moradores da via informaram que por volta das 10, parte do beco desmoronou, e que imediatamente ligaram para a Defesa Civil, que ainda não havia ido no local duas horas depois. Por sorte, ninguém foi ferido.

O Corpo de Bombeiros foi até o local, e além de prestar orientações sobre os riscos, colocou uma faixa de contenção delimitando uma área onde pode haver desabamento silencioso, quando uma parte de terra pode parecer seguro, mas que já está comprometida.