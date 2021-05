Ministério Público investiga denúncia contra diretor de presídio no AM

Sobre a negativa de assistência à saúde do preso, Weslei Machado registra que a assistência à saúde do preso tem caráter preventivo e curativo, compreendendo atendimento médico, farmacêutico e odontológico. "Em razão da Unidade Prisional de Humaitá não dispor de aparelhamento para prover a assistência médica necessária, devem os agentes públicos responsáveis pelo órgão penitenciário conduzir os detentos para atendimento em outro local", aponta o Promotor de Justiça.

A violação de direitos humanos por agentes públicos, no exercício de funções públicas de custodiados, constitui ato de improbidade administrativa. "O desrespeito aos direitos dos presos, a inobservância do direito de assistência à saúde, o uso de palavras, gestos ou expressões injuriosos, ameaçadores e afrontosos por autoridade pública responsável por unidades prisionais contra familiares de presos traz um sério dano à imagem das instituições públicas", observa Weslei Machado.

