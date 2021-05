Amazonas recebe 7 mil doses de vacina contra Covid-19

A remessa deverá atender a segunda dose do grupo de trabalhadores da saúde e a primeira e segunda doses para profissionais das Forças Armadas e Forças de Segurança e Salvamento, segundo o 14º Informe Técnico emitido pelo Ministério da Saúde na quinta-feira (29). Doses aplicadas - Dados parciais do Programa Nacional de Imunização, da FVS-AM (PNI/FVS-AM), apontam que 893.285 doses foram aplicadas em todo o estado até o sábado (1º de maio), sendo 606.237 referentes à primeira dose e 287.048 à segunda dose.

As novas doses chegaram ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 0h10, após serem trazidas à capital amazonense em uma aeronave modelo Airbus A321, da empresa Latam. Após o desembarque, as 7 mil doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na FVS-AM, onde foram contabilizadas e armazenadas.

