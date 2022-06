Ministério Público do Amazonas abre inscrições para XVIII Júri Simulado

Manaus/AM - Após dois anos de suspensão devido à pandemia, estão abertas as inscrições para o XVIII Concurso de Júri Simulado do Ministério Público do Amazonas (MPAM), que, este ano, presta homenagem à Promotora de Justiça Simone Martins Lima, falecida em 2021. O evento será realizado do dia 01 ao dia 05 de agosto.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o dia 08/07, na Sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no horário de 8h as 17h. A sede do MPAM está localizada na Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.

Podem se inscrever estudantes matriculados no curso de graduação em Direito, em faculdades públicas ou privadas, e que não tenham participado de competições anteriores. A inscrição será admitida com apenas 1 (uma) equipe por Instituição de Ensino Superior, composta por, no máximo, seis (6) alunos, sendo três titulares e três suplentes.

Premiações

Os três estudantes que obtiverem melhor desempenho, de acordo com avaliação técnica, serão premiados com medalhas, troféus e prêmio em dinheiro. Sendo o prêmio para o primeiro lugar de R$ 1,5 mil, o segundo R$ 1 mil e o terceiro lugar com R$ 700.

Dúvidas e informações: [email protected] ou pelo telefone: 3655-0753