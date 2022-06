Homem morre após barcos colidirem no Rio Solimões no Amazonas

Manaus/AM – Um homem identificado como Ademar Muniz de Souza, morreu afogado durante um acidente entre embarcações em uma comunidade rural no município de Manacapuru no último domingo (19).

A vítima estava nas proximidades da comunidade Paraná do Paratari 2, em um tipo de barco conhecido popularmente como “casquetinha”, quando colidiu com uma embarcação maior no Rio Solimões.

No choque, ele foi arremessado para dentro do rio e desapareceu. O corpo dele só foi achado horas depois, após os bombeiros de Manaus serem acionados para fazer as buscas.

A polícia procura agora o outro homem que se envolveu no acidente e fugiu sem prestar socorro a Ademar.