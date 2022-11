Ministério Público cobra providências sobre manifestações em frente ao CMA, em Manaus

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) emitiu nota de esclarecimento na manhã desta sexta-feira (11) sobre as manifestações antidemocráticas realizadas por bolsonaristas em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), na Zona Oeste de Manaus. O MP se manifesta após notícias de infrações que estão causando problemas para a população.

O MP vai acionar o Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, para saber quais providências foram tomadas para evitar transtornos no local e também vai encaminhar ofício para o Ministério Público Federal (MPF).

“Chegaram ao conhecimento do Ministério Público do Amazonas, por meio de notícias divulgadas por diversos órgãos de imprensa, informações sobre protestos em frente ao Comando Militar da Amazônia, o que estaria ocasionando o congestionamento do trânsito na via, bem como a ocupação e obstrução da calçada, resultando em eventuais prejuízos à sociedade. Além de solicitar informações atualizadas acerca de providências pelo Comando Geral da Polícia Militar, no Amazonas, no limite de suas atribuições, o Procurador-Geral de Justiça também determinou, imediatamente, o encaminhamento das sobreditas informações ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e da Ordem Urbanística - CAO-MAPH-URB, além de oficiar ao Ministério Público Federal, também para conhecimento e providências”, manifestou o MPAM em nota.