Feriadão: Governo decreta ponto facultativo na segunda-feira no Amazonas

Segundo o Governo do Amazonas, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão deverá organizar o banco de horas relativo aos pontos facultativos, com vistas a futura compensação pelos servidores do Poder Executivo.

No decreto, o Executivo Estadual determina ainda que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto promova a compensação das horas normais de ensino, conforme estabelece o dispositivo no artigo 3º da Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, se houver necessidade.

Manaus/AM - O Governo do Amazonas decretou ponto facultativo nas repartições públicas, autarquias e fundações do estado, na segunda-feira (14). Serão mantidos os procedimentos já agendados pelo sistema de saúde.

