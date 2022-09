Mesmo foragido, homem é condenado por tentativa de duplo homicídio no Amazonas

Manaus/AM - A Justiça do Amazonas condenou Aceilson Ferreira Ribeiro pelo crime de tentativa de homicídio cometido em 2013 contra duas pessoas da mesma família, no município de Nhamundá, a pedido do Ministério Público (MPAM). O réu, mais conhecido como “Machado”, foi condenado a 4 anos e 3 meses e permanece foragido, acusado de um novo crime de homicídio cometido em março deste ano.

A tentativa de homicídio foi cometida em maio de 2013, durante uma festa na Comunidade do São Benedito de Aduacá. O réu, alcoolizado, iniciou uma briga com um indivíduo identificado como Licote. As vítimas, pai e filho, apartaram a briga e já se retiravam da festa, quando Aceilson investiu contra os dois, utilizando um machado. Quanto ao homicídio cometido em março deste ano, o réu atirou três vezes contra a vítima, Talison Rodrigues Viana. O criminoso teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, mas segue foragido.

Em razão da periculosidade do condenado, o Ministério Público pede, a quem tiver informações a respeito do condenado, que entre em contato com o órgão ministerial, por meio de denúncia anônima. A denúncia pode ser feita pelo telefone da Promotoria de Justiça do Município de Nhamundá (3534-7633) ou pelo da Ouvidoria-Geral do MPAM (0800 092 0500).