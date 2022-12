Menino de 6 anos quase morre afogado no Natal ao cair em cachoeira no Amazonas

Manaus/AM - Um menino de 6 anos foi resgatado por guarda-vidas neste domingo (25), após cair no rio da Cachoeira do Castanho, em Iranduba, no Amazonas. A criança estava no local com a família para aproveitar o feriado do Natal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança caiu no rio e estava se afogando. O pai ainda tentou resgatar, mas não conseguiu. Foi quando os guarda-vidas conseguiram mergulhar e resgatar do fundo do rio o menor de idade.

Segundo o pai da criança, que agradeceu o trabalho dos guarda-vidas, seu filho estava se afogando e os guarda-vidas salvaram a vida dele, porque a correnteza já estava levando seu corpo "Nós somos muito gratos por isso”, disse o pai do menino.