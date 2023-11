Mel do Amazonas é eleito o melhor do Brasil em congressos nacionais

Manaus/AM -O mel de Jandaíra da Feira do Mel - Flor do Amazonas, produzido pela Apis Floresta Produtos Apícolas de Manaus, recebeu o prêmio de Melhor Mel do País na categoria Entreposto e Mel In Natura de melípona.

Francisco Gilmar, de 53 anos, é um dos produtores do mel Flor do Amazonas e participa das feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) há mais de 15 anos. Ele afirma que o prêmio é um resultado do cuidado que ele tem com o seu produto e com os seus consumidores.

“Estamos presentes com o nosso expositor nas feiras da ADS em oito pontos. O incentivo da ADS na comercialização do nosso produto é fundamental para esse prêmio, que demonstra o nosso compromisso em oferecer sempre o melhor mel aos nossos clientes”, ressaltou.

Os produtos estão presentes nas feiras do estacionamento do Shopping Ponta Negra, na Praça de Alimentação do Dom Pedro, no Amazonas Shopping, no Plaza Shopping, Sumaúma Park Shopping, Centro Cultural Povos da Amazônia, no Centro de Convivência da Família Padre Vignola e Comando Geral da Polícia Militar.

O reconhecimento foi dado pela Confederação Brasileira de Apicultura durante o 23º Congresso Nacional de Apicultura e 9º Congresso Brasileiro de Meliponicultura, realizados recentemente em Brasília (DF).

A premiação tem por objetivo valorizar as entidades representativas da meliponicultura e incentivar os produtores de mel de abelhas sem ferrão na sua região. O mel Flor do Amazonas se destacou pela qualidade excelente do produto.

A competição reuniu os principais produtores e especialistas do setor apícola de todo o país e avaliou critérios como sabor, aroma, textura e pureza do mel.

Calendário de feiras da ADS

Terça-feira, das 14h às 19h

- Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

- Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

- Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra;

- Amazonas Shopping, Av. Djalma Batista, 482 – Parque 10 de Novembro (das 16h às 20h).

Quinta-feira, das 14h às 19h

- Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

- Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15h às 19h

- Shopping Ponta Negra, no estacionamento G, zona oeste de Manaus (Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos);

- Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva (das 7h às 16h).

Sábado, das 5h às 11h

- Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

- Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

- Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva (das 7h às 16h);

- Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h).

Domingo, das 6h às 12h

- Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra.