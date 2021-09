Mega-Sena: 2 apostadores dividem R$ 23 milhões e manauara acerta quina de R$ 31 mil

Duas apostas vão dividir o prêmio de R$ 23 milhões, levando R$ 12,5 milhões cada, após acertarem as seis dezenas do concurso 2.410 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado no sábado (18).

As dezenas sorteadas foram 7 - 10 - 27 - 35 - 43 – 59. Os dois apostadores são de Curitiba (PR) e São Paulo (SP), tendo realizado apostas simples



Já a quina teve 93 ganhadores, e cada um irá levar R$ 31.102,36. Entre as apostas que acertaram cinco números está uma feita em Manaus, no Amazonas.

Com 5.939 acertadores, a quadra pagará R$ 695,76 a cada um. Várias apostas do Amazonas acertaram as 4 dezenas.