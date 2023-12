Médicos mantêm redução de serviços em hospitais do Amazonas

As empresas ressaltam ainda que o protesto também é contra as péssimas condições de trabalho e a real situação dos hospitais que registram falta de material, medicamentos e insumos, além a falta de infraestrutura para atender a população.

“Estamos abertos ao diálogo, buscando a normalização mais breve possível do atendimento prestado à população. Entretanto, considerando o silêncio observado dos entes públicos que têm o poder de fazer a Saúde do Amazonas retornar ao bom caminho que nossa população merece, comunicamos a continuidade da redução temporária”, diz o documento.

Manaus/AM - As 15 empresas médicas que reivindicam os pagamentos atrasados pelo Governo do Amazonas, emitiram um comunicado informando que vão continuar com a redução nos serviços não urgentes nos hospitais do estado.

