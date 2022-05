Médico amazonense que morreu em viagem de lua de mel é enterrado no Piauí

Um grande cortejo foi feito pelas ruas da cidade e reuniu familiares, amigos e pacientes de Glauto. O oncologista morreu no dia 25 de abril dentro de um avião e o corpo precisou ser transladado do Catar, onde a aeronave fez parada, para o Brasil.

O enterro foi marcado por comoção e homenagens. Amigos chegaram a levar um cooler com cerveja e colocaram ao lado do caixão, pois o médico sempre dizia que quando morresse não queria que fosse servido café em seu velório, mas sim cerveja.

Apesar de ter nascido no Amazonas, Glauto vivia e trabalhava há muitos anos no Piauí, por isso, a decisão da família foi que o enterro acontecesse lá, no Cemitério São José, na Zona Norte da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.