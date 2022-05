MDB relembra projetos do governo Eduardo Braga em propaganda partidária

O MDB Amazonas iniciou nesta quarta-feira (04/05) as primeiras inserções de propaganda partidária em emissoras de rádio e TV relembrando projetos sociais e obras estruturantes exitosos do governo Eduardo Braga, como o Prosamim, Jovem Cidadão, Prato Cidadão e a construção de 42 hospitais, ponte Phellipe Daou e 64 escolas, incluindo unidades de tempo integral.

Em dois mandatos o governo do MDB implantou projetos sociais e econômicos importantes, na capital e no interior, que mudaram a vida da população para melhor. Mas grande parte dessas políticas públicas foram abandonadas pelos sucessores, e hoje estão fazendo falta ao povo amazonense.

Ao todo serão 40 inserções de trinta segundos mostrando o compromisso do MDB de governar o Amazonas com competência e de como transformar a vida das pessoas. No primeiro filme de inserção, o partido mostrou que o MDB no governo fez muito pelo Amazonas.

Nas inserções estão previstos filmes relembrando diversos projetos implantados pelo governo do MDB voltados a mulher e ao idoso, além de programas no interior do Estado.

Os filmes terão as participações do senador Eduardo Braga e de dona Sandra Braga, mostrando a descontinuidade de projetos sociais e econômicos nos últimos 12 anos.