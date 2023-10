Marinha entrega cestas básicas e água nos municípios atingidos pela seca no Amazonas

Serão realizados atendimentos médicos e odontológicos e distribuídos medicamentos para população. Estas ações são de fundamental importância neste período de seca. Devido a baixa dos rios, a escassez de medicamentos e suporte médico é comum na região. “É muito bom ter a Marinha com os médicos aqui na cidade, muitas vezes fica sem médico e remédios, e a Marinha entregando remédios e atendendo principalmente as crianças é um alívio”, afirmou Eliane Ramos da Costa, moradora de Tabatinga (AM).

Além do apoio logístico na entrega das cestas básicas, o Navio está realizando Ações de Assistência Hospitalar em Tabatinga (AM) e prosseguirá atendendo os demais municípios da região até o dia 06 de novembro.

O Capitão dos Portos de Tabatinga, Capitão de Fragata Ricardo Sampaio Bastos, ressaltou a importância dessa ação humanitária: "Esta estiagem prolongada colocou diversas comunidades em situação de fragilidade, devido às dificuldades de abastecimento que estão enfrentando. Essa operação é muito importante por trazer uma resposta imediata e ajudá-los a superar esse momento de dificuldade. A Marinha do Brasil continuará trabalhando nas ações para ajudar as populações ribeirinhas afetadas pela seca", disse.

Ao total, serão mais de 1.700 milhas náuticas navegadas, cerca de 3.150 quilômetros, para suprir todas a necessidades das comunidades mais afetadas pela seca nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Manaus/AM - O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Soares de Meireles” iniciou a distribuição de cestas básicas e água mineral para os municípios do Alto Solimões atingidos pela seca. A ação da Marinha faz parte de um esforço conjunto do governo federal em resposta à grave situação enfrentada pelas comunidades da região.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.