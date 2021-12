Marinha do Brasil abre 26 vagas para Praças Temporárias no Amazonas

Manaus/AM - Com 26 vagas para o Amazonas, a Marinha do Brasil abriu inscrições para o processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias (SMV-PR).

As inscrições começaram neste sábado (18), e podem podem ser feitas até 9 de janeiro de 2022. O valor da taxa é de R$ 65 que deve ser paga até dia 10.

As vagas são para candidatos de ambos os sexos, com idades de 18 até 41 anos, de níveis fundamental e médio técnico, com salários de até R$ 3.126,13.

Confira vagas:

Enfermagem (EF) - Manaus - AM - 1 vaga

Nutrição e Dietética (ND) - Manaus - AM - 1 vaga

Eletrotécnica (TE) - Manaus - AM - 1 vaga

Metalurgia (ML) - Manaus - AM - 7 vagas

Motores (MS) - Manaus - AM - 6 vagas

Motores (MS) - Tabatinga - AM - 1 vaga

Marcenaria (NA) - Manaus - AM - 1 vaga

Arrumador (AR) - Manaus - AM - 1 vaga

Motorista de Viaturas Administrativas (MM) - Manaus - AM - 2 vagas

Administração (AD) - Manaus - AM - 5 vagas