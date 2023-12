Marcos e Belutti se apresentam neste sábado na Expoagro

Manaus/AM - Os cantores Marcos e Bellutti e Batista Lima são as duas atrações nacionais que vão encerrar a 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que finaliza a programação neste domingo (10). O evento também oferece venda de produtos da agricultura familiar, rodeios, praça de alimentação, entre outras atrações.

A programação ocorre no Parque Multiuso de Exposição Agropecuária Dr Euripedes Ferreira Lins, situado no Km 2, na rodovia que liga Manaus a Boa Vista. A entrada é gratuita.

Nesta sexta-feira (08), as apresentações no palco da Praça de Alimentação ficam por conta dos artistas locais: Tay Rodrigues, a partir das 19h; às 20h30, Toinho & Forró Show e às 22h Rodrigo & Ranieri.

Marcos e Belutti é a terceira atração nacional a agitar o público que comparecer na 45ª Expoagro, no sábado (09), a partir das 22h. Já no domingo (10), Manaus recebe um dos nomes mais fortes do forró do país, o cantor Batista Lima Batista Lima, que se apresenta também a partir das 22h. Roberta Miranda e Os Menottis também se apresentaram no palco da Arena Show.

A exposição está de casa nova e visitantes que já estiveram no parque destacaram a estrutura do evento. "A Expoagro está mais organizada, tem um espaço bem melhor. Eu já participei também de outras que tiveram em outro local, que era muito apertado", comentou Valdemar Benedito, visitante da Expoagro.

O público também pode conferir as competições de hipismo e as provas de três tambores, além do rodeio que iniciou ontem (07) e segue até domingo (10), na Arena Show.