Márcia Novo retorna aos palcos com Baile da Papaizinha no domingo

Manaus/AM - Mistura de ritmos e convidados especiais marcam o retorno do Baile da Papaizinha, que acontece no próximo domingo (17), no Curupira Mãe do Mato, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro. O show, da cantora Márcia Novo, promete animar a noite em Manaus.

Segundo a artista, vai ser a primeira apresentação com a banda após o período de restrição de eventos, em decorrência da pandemia da Covid-19. O repertório terá novidades para o público, além da estreia da baixista Trícia Lima.

"A gente vai manter a alegria do Baile da Papaizinha viajando em bregas, lambadas, beiradão, boi-bumbá. Vamos também apresentar nosso show Eletroboi, um som que a galera tem curtido muito. É um mix de beats eletrônicos com guitarras e percussões orgânicas, sendo interpretado por uma voz feminina. Eu tenho certeza que vai ser uma festa muito animada e cheia de alegria", pontuou.

O evento conta com a participação especial do cantor Antônio Bahia, da DJ Ariane Paes, Thais Kokama com pintura corporal e grafismo indígena, além da líder indígena Samela Sateré-Mawé que deve ser destaque em um dos momentos mais especiais da festa.

"Vamos trazer novamente o protagonismo indígena para o nosso show, com uma intervenção da Samela. É uma bandeira que nós devemos defender porque somos amazônidas, então provocar essas reflexões são de extrema importância para mim", explicou Márcia.

O Baile da Papaizinha inicia a partir das 17h, os ingressos custam R$ 20 e serão vendidos na bilheteria do Curupira Mãe do Mato. É obrigatório apresentar a carteirinha de vacinação (física ou digital) comprovando pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e uso da máscara ao entrar e transitar pelo local. O espaço está sujeito a lotação.