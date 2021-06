Marcellus Campêlo afirma que pediu apoio do governo federal ainda em 2020

Campêlo pediu exoneração após ser detido pela PF no início do mês.

Durante o depoimento a comissão deve abordar o colapso na saúde e a crise do oxigênio no Amazonas.

A declaração contradiz o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello que disse ter sido informado sobre a real situação do colapso nos hospitais apenas no dia 10 de janeiro.

O ex-secretário do Amazonas Marcellus Campêlo afirmou à CPI da Covid, nesta terça-feira (15), que enviou ofício no dia 31 de dezembro de 2020 solicitando apoio do governo federal.

