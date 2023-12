Manaus tem dia D contra a Dengue nesta segunda

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), mobiliza, nesta segunda-feira (11), a população sobre os cuidados necessários contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti na prevenção a arboviroses (dengue, zika e Chikungunya). A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus.

A campanha inclui a realização de carreata seguida de ação expositiva de educação em saúde sobre prevenção a arboviroses. A concentração para o início da carreata, a partir de 8h, é no Complexo de Saúde Oeste, no bairro Da Paz, que irá percorrer os bairros da Redenção, Alvorada, Compensa e finalizando no bairro Lírio do Vale.

A carreata encerra no Centro Educacional Municipal Infantil Prof. Diedres Gama Machado, no bairro Lírio do Vale, com a realização de ações de prevenção e cuidados contra o mosquito, como forma de preparar e alertar a população sobre a importância do controle do Aedes aegypti nesta época do ano, quando inicia a época de chuvas e, com isso, o período de sazonal de arboviroses.