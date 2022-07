Manaus recebe os maiores estrategistas de negócios e vendas do Brasil

Os maiores estrategistas de negócios e vendas do Brasil, Tânia Zambon e Michael Lopes, estarão em Manaus em evento para empresários convidados.

Mais de 1 milhão de alunos já passaram pelos seus métodos inspirados nas maiores empresas do Vale do Silício.

Será no dia 8 de agosto, no Teatro Manauara, às 19h. O evento é aberto ao público mas com limite de convidados.

Só poderão participar quem realizar a sua inscrição pelo site: https://portoagencia.com.br/evento-de-negocios-em-manaus/ .

O evento é para empresários que buscam inovação para seus negócios e querem aumentar o faturamento.

Tânia e Michael são fundadores da Universidade de Negócios no Brasil e do Método empresarial que tem aumentando em 100%, o faturamento de empresários em todo Brasil, em apenas um mês.

Eles também são fundadores do Business Hunters, que acontece em São Paulo e Rio de Janeiro, reunindo empreendedores de todos os lugares do Brasil, de vários segmentos e que buscam escala de crescimento e estão abertos a parcerias estratégicas.

“Damos aos nossos alunos, o que há de mais importante na hora de administrar um negócio, sair dos resultados imediatos e incertos e entrar de cabeça no objetivo de vida e do empreendimento”, diz Tânia.

Tânia e Michael ensinam os empresários o caminho que empresas do Vale do Silício fizeram: Plano de Negócios, Estratégia, Vendas Funil de Vendas e Gestão.

O objetivo é aumentar o faturamento em mais de 100% em apenas 30 dias, aplicando com disciplina tudo o que foi aprendido. “Vamos mostrar como o seu negócio pode se tornar uma máquina de vendas e passar por cima de qualquer crise ou concorrência. Adeus aos anos difíceis e de estagnação, prepare-se para um sucesso crescente”, diz Michael Lopes D’Ávila, presidente da Universidade de Negócios Tânia Zambon.

Cases nacionais

Fundado em 2011, o Instituto Tânia Zambon realiza treinamentos na área de desenvolvimento pessoal e profissional, buscando a excelência humana. O instituto já recebeu mais de 20 prêmios por suas metodologias inovadoras que tem feito empresas a mudarem sua cultura organizacional, venderem mais e terem ótimos líderes.

Quem são

Tânia Zambon - Empresária, autora de dez livros, uma das maiores especialistas em comportamento humano do país. Tânia é estrategista de negócios e em 2018, seus alunos conquistaram juntos, a marca de 1,2 bilhões de reais no aumento de faturamento. É responsável pela criação de técnicas e metodologias embasadas na Neurociência, que vêm transformando milhares de pessoas em líderes mais eficazes e comprometidos com seus propósitos de vida.

Michael Lopes - É o Presidente do Instituto Tânia Zambon. Treinado nos Estados Unidos por Anthony Robbins, Michael possui certificação no método APG, pelo ISMS - Internacional Society Of Neuro Linguística. Master e Treinee, formação em hipnosa hipnoterapia ericksoniana e treinamento em Coaching Executive e eixos de mudança com o americano Michael Hall. É especialista na técnica Eixo de Vendas que tem transformado o coração das empresas, por apresentar uma metodologia de atendimento, fechamento e prospecção.