Manaus realiza emissão cartão PassaFácil gratuitamente em ação itinerante

Manaus/AM - Está sendo realizada uma ação itinerante para emissão gratuita da primeira via do cartão PassaFácil aos usuários do transporte coletivo em Manaus. A atividade está acontecendo na avenida do Turismo, Zona Oeste, e nesta quinta-feira, 11, continua na mesma localidade, mas na entrada do conjunto Alphaville, das 7h às 11h e das 15h às 18h.

A iniciativa visa facilitar o acesso dos cidadãos ao sistema de transporte público e elimina a necessidade de utilizar dinheiro em espécie e permite a utilização de ônibus em Manaus de forma mais ágil e segura, com a praticidade da recarga on-line.

Durante a ação, que já está em andamento, os fiscais de transporte estão prestando assistência aos usuários sobre a utilização do cartão, os passageiros que não possuem o cartão.

“Foi identificado, por meio de pesquisa, que há um grande número de passageiros que embarcam nesta área e que não utilizam a praticidade da bilhetagem eletrônica. Conversando com alguns deles, identificamos que a falta de tempo é a principal razão para que não emitissem o cartão. A partir daí o Sinetram organizou esta ação para levar o serviço até eles e assim garantir que possam usufruir de todas as vantagens do cartão PassaFácil”, explicou Diogo Feuser, superintendente do Sinetram.