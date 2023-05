Gás natural registra alta de 1.070% no número de usuários

Manaus/AM - A adesão ao gás natural está crescendo cada vez mais no Amazonas. O salto significativo do número de unidades consumidoras (UC´s) contratadas, nos últimos cinco anos, comprova o uso cada vez maior do combustível como alternativa energética no estado.

A quantidade de usuários contratados passou de 1.203 no primeiro trimestre de 2019 para 14.078 no mesmo período de 2023, nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação. O acréscimo gerado neste indicador foi de 1.070%, conforme dados da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).

Este avanço decorre dos investimentos da concessionária na ampliação do sistema de distribuição de gás natural. Desde o início de sua operação comercial (em dezembro de 2010) até fevereiro deste ano, os investimentos da Companhia, oriundos de recursos próprios, chegaram a R$ 780,8 milhões (em valores corrigidos).

Atualmente, são 249 quilômetros de rede de distribuição de gás natural (RDGN) construída. Essa infraestrutura de gasodutos já propicia o atendimento de pontos de consumo de gás natural em mais de 20 bairros de Manaus: Colônia Terra Nova, Lago Azul, Novo Israel e Santa Etelvina, na zona norte; Armando Mendes, Colônia Antônio Aleixo e Gilberto Mestrinho, situados na zona leste; além de Alvorada e Dom Pedro na zona centro-oeste; e mais, Compensa, Ponta Negra, São Jorge e Tarumã na zona oeste. Já na zona centro-sul, há unidades consumidoras nos bairros Aleixo, Adrianópolis, Chapada, Flores, Nossa Senhora das Graças, Parque 10 de Novembro e São Geraldo e ainda, os bairros Centro, Distrito Industrial, Japiim, Praça 14 de Janeiro, Presidente Vargas e Vila Buriti na zona sul.

A Cigás também fornece o combustível para abastecimento de usinas termelétricas (UTEs) que geram energia elétrica para Manaus e os municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari e Codajás. Pelo fato do Amazonas estar integrado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de produção e transmissão de energia elétrica, o gás natural oriundo do estado também beneficia outras localidades do País. No caso de Manaus, grande parcela da energia consumida é produzida por UTEs movidas a gás natural.

“Na condição de prestadora de serviço público, a Cigás está cada vez mais empenhada em oferecer soluções energéticas a partir do gás natural para a população amazonense”, frisa o diretor-presidente da Companhia, René Levy Aguiar.

Vantagem econômica

O aumento da procura pelo combustível ocorre devido aos inúmeros benefícios, entre os quais, a economia. De acordo com o diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, unidades consumidoras de gás natural dos segmentos industrial, veicular, comercial e residencial podem atingir até 61% de economia frente a outros combustíveis.

A vantagem econômica é confirmada pelo empresário Sérgio Lins, proprietário do restaurante Sr. Frango, que, desde agosto do ano passado, utiliza o gás natural na cocção de alimentos. “Passei a economizar em torno de 50% em relação ao que destinava antes, além disso, a quitação da fatura após o consumo ajuda no planejamento financeiro da empresa”, afirmou.

Outro benefício proporcionado pelo consumo do gás natural é o ambiental. A adesão ao GN, em Manaus, representou redução de 73% na poluição provocada pela queima de combustíveis líquidos e de 55% na emissão de gases de efeito estufa (metano e dióxido de carbono). Esses dados foram comprovados por meio de pesquisa produzida pela Green Ocean Amazon.