Manaus ganha lei que estabelece quatro dias para população brincar; entenda

Manaus/AM - A partir de 28 de maio de 2024, a população de Manaus terá quatro dias para brincar. É o que estabelece a Lei de nº 3.218, de 6 de dezembro de 2023, que institui a “Semana do Brincar”.

De acordo com o vereador Fransuá (PV), autor da então proposta, a data é para conscientizar as “crianças e os jovens sobre a importância do brincar como instrumento de expressão e desenvolvimento”. A proposta da semana de diversão foi sancionada pelo prefeito David Almeida (Avante).

“As atividades da Semana Municipal do Brincar promoverão a valorização do brincar, reforçando a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento físico e emocional pleno das crianças e dos jovens”, diz a lei.

Segundo o texto, durante a semana as escolas e locais públicos poderão fazer oficinas de resgate de brincadeiras antigas que podem incluir os pais dos alunos a fim de “fortalecimento de vínculos sociais e de comunicação”. As ações governamentais previstas serão coordenadas pelos órgãos da administração pública, que podem estabelecer parcerias com entidades não governamentais dedicadas à promoção do brincar. Essas entidades, por sua vez, devem estar devidamente registradas no CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Confira documento na íntegra: