Manaus deve entrar em consórcio para compra de vacinas direto de fornecedor

Manaus/AM - Foi anunciado neste sábado (27), que um Projeto de Lei (PL), que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 diretamente de fornecedores, será enviado para a Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A decisão foi anunciada , durante reunião virtual de emergência da Comissão de Vacinas da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que debateu a instituição do consórcio de municípios para a compra dos imunizantes.

Desde a última quarta-feira (24), Estados e municípios estão liberados para realizarem importação e distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, desde que não sejam dos mesmos fabricantes que fornecem o imunizante para o governo federal, no caso a Coronavac (Sinovac) e Astra Zeneca (Oxford).

A prefeitura de Manaus se posicionou a favor da criação do consórcio formado por municípios participantes da FNP para a aquisição das vacinas. Essa medida garante uma maior força de negociação com os fornecedores, possibilitando a compra das doses por um preço abaixo do que seria negociado, caso houvesse uma corrida individual dos municípios pelo imunizante.

Durante a reunião deste sábado da FNP, ficou acordado que na próxima quarta-feira (3), um comitê formado por prefeitos das cinco regiões do país participará de uma visita à fábrica da empresa Neoquímica, em São Paulo, para conhecer como será realizado o processo de fabricação da vacina Sputnik V, desenvolvimento pelo Fundo Soberano da Rússia.

Etapas

Nesta segunda (1º) será realizada uma nova reunião com os mais de 100 membros da FNP para assinar o termo de compromisso que garante a participação do município no consórcio.

A expectativa é de que na próxima sexta-feira (5), uma minuta seja distribuída para os prefeitos que encaminharão o projeto à Câmara Municipal.

A primeira assembleia com os prefeitos associados no consórcio acontecerá entre os dias 5 e 10 de abril. Além de vacinas, o consórcio também vai ser desenvolvido para realizar a compra de equipamentos, medicamentos e insumos.