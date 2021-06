Manacapuru vacina a partir de 25 anos e agente de limpeza recebe a 1ª dose

Com muita emoção, ela lembra os momentos difíceis que vivenciou com a família, e as pessoas especiais que morreram vítimas da Covid-19.

A agente Daniele Pinheiro, após ter cumprido carga horária no turno da madrugada, foi receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Acabei agora o trabalho e vim direto tomar minha vacina. Representa muita coisa. Agradeço a Deus, primeiramente, depois às autoridades. As pessoas que tiveram o trabalho de pôr ali o seu tempo para conseguir essa vacina para cada um de nós. A gente que trabalha na limpeza se previne usando máscara, álcool em gel e evitando aglomerações”, contou Daniele.

